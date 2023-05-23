В Башкирии в огне погибла женщина
10:14, 23 май 2023
Ночью 23 мая в башкирском населенном пункте Иглино произошел смертельный пожар. Об этом проинформировало МЧС Башкирии. Огонь охватил пятиквартирное деревянное одноэтажное здание.
Приехавшие на место огнеборцы быстро справились с огнем. Во время тушения в доме было найдено тело женщины без признаков жизни. Личность погибшей пока не установлена.
"Причины возгорания и обстоятельства происшествия расследуются. На месте инцидента сейчас находятся следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС РФ", - рассказали в спасательном ведомстве.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии за один вечер сгорели 3 бани и жилой дом.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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