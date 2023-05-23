В Башкирии неизвестные оторвали руку памятнику воину-пограничнику
11:39, 23 май 2023
В башкирском городе Ишимбай неизвестные совершили акт вандализма отломив элемент скульптуры воину-пограничнику. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Азат Ишемгулов, отметив, что инцидент произошел накануне Дня пограничника.
Чиновник подчеркнул, что данному поступку нет никакого оправдания. Это является проявлением неуважения к тем, кто ежедневно защищает наш сон и мирное небо. Кроме того, это также является неуважением к жителям Ишимбая в целом.
Глава администрации района сообщил, что сейчас ведется расследование для выявления виновных.
Если кто-то из жителей Ишимбая обладает информацией о том, кто испортил скульптурную композицию, просят лично обратиться к Азату Ишемгулову или сообщить в полицию.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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