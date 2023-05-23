В Башкирии пенсионер влез в долговую яму и совершил суицид
12:08, 23 май 2023
Пенсионер из Уфы покончил с собой, став жертвой мошенников. Телеграм-канал Мэш Батащ сообщает, что 64-летний мужчина перевел мошенникам 400 тыс. рублей, после чего был вынужден оформить кредит на сумму в 1 млн рублей и заложить собственную квартиру.
Уфимец оказался в долговой яме, полагаясь на обещания огромной прибыли со стороны мошенников. Жулики обещали ему, как владельцу акций, большие доходы. Однако, когда он понял, что его «развели», не смог справиться с тяжестью своего финансового бремени. Рассказав все дочери, через некоторое время мужчина совершил самоубийство.
Следственный комитет Республики Башкортостан отказался комментировать данное происшествие.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке пенсионер оформил кредит для мошенников из Москвы
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе мужчина изнасиловал дочь, а потом покончил с собой
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе сотрудник полиции совершил самоубийство
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии перевел мошенникам более 700 тысяч рублей