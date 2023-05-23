В Башкирии тренер по ски-кроссу подозревается в изнасиловании и развращении школьниц
14:22, 23 май 2023
В городе Уфе задержали тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном домогательстве воспитанниц во время соревнований по ски-кроссу.
Согласно информации, полученной через телеграм-канал SHOT, две сестры-лыжницы сообщили своей матери о странных поступках их тренера по ски-кроссу в уфимской СШОР. Старшая из девушек, ученица девятого класса, утверждает, что 58-летний Константин Леонтьев домогался до нее во время соревновательных выездов. Также, по словам матери, тренер изнасиловал ее младшую дочь, ученицу пятого класса.
Леонтьев был задержан, и в ходе допроса он полностью признал свою вину. В настоящее время ведется уголовное расследование по факту совершения развратных и насильственных действий сексуального характера. Тренер работал с детьми около двадцати лет.
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