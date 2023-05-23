В Башкирии произошел пожар на полигоне ТБО

В понедельник вечером, 22 мая, на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном неподалеку от населенного пункта Старобалтачево в Дюртюлинском районе Башкирии, случился пожар. Об этом передает республиканское МЧС.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, зафиксировали горение мусора. В тушении пожара использовались пожарная спецтехника, поливомоечная машина, бульдозер, водовозы и грузовик "КамАЗ".
Была организована доставка грунта и его засыпка на всей площади возгорания. Открытое пламя потушено. В данный момент проводятся работы по тушению тлеющих очагов.