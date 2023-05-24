При пожаре в Башкирии погибли 4 человека: среди них один ребенок
09:06, 24 май 2023
Ночью в среду 24 мая в населенном пункте Старокучурбаево, расположенной в Благоварском районе, произошла печальная трагедия – огнем был уничтожен жилой дом на ул. Цветочной. По информации, полученной от МЧС Башкирии, в результате пожара погибли 4 человека в числе которых один ребенок.
Огонь охватил жилище площадью 40 квадратных метров, а также смежные постройки - баню и сарай. Предварительно известно, что среди погибших были 3 взрослых и 1 ребенок, их личности пока неизвестны.
На место происшествия были направлены сотрудники и техника МЧС России, ДПК и другие экстренные службы. Возгорание локализовано на площади 79 кв/м, сообщили в МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Благоварском районе Башкирии под колесами собственного трактора погиб механизатор.
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