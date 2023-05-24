В Уфе под мостом обнаружили труп мужчины
09:16, 24 май 2023
В городе Уфе на железнодорожном участке между Уфой и Черниковкой в Калининском районе, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Информацию об этом сообщил представитель столичного линейного УМВД РФ на транспорте.
Информация о находке погибшего с тяжелыми травмами поступила на пульт дежурного примерно в половине 5 вечера. Тело находилось между железнодорожными путями.
Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку по данному инциденту, выясняются обстоятельства и личность погибшего, передали в линейном управлении.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Уфе возник пожар в автобусе, в котором ехали пятьдесят детей.
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Автор: Семен Подгорный
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