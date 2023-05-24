В Башкирии после столкновения с деревом погибли водитель и пассажир

15:16, 24 май 2023

В Ишимбайском районе Башкирии случилась смертельная авария. Информацию об этом передали в республиканском ГИБДД.



В среду, 24 мая, на участке автодороги между населенными пунктами Ишимбай и Петровское 61-летний мужчина двигавшийся за рулем ВАЗ-2109 потерял управление. Транспортное средство вылетело в кювет и столкнулось с деревом.







На месте аварии погибли водитель с пассажиром. Второму пассажиру была оказана первая медпомощь. Подробности трагедии выясняются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Ишимбайском районе из перевернувшегося автомобиля достали труп пассажира.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ