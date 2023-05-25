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В Уфе неизвестный из-за куска шаурмы ранил из пистолета мужчину

В Уфе неизвестный из-за куска шаурмы ранил из пистолета мужчину

11:04, 25 май 2023

В городе Уфе, на улице М. Карима, местный житель стал жертвой конфликта из-за куска шаурмы, который завершился огнестрельным ранением. Подробности инцидента рассказали в Министерством внутренних дел Башкирии.



— Информация о происшествии поступила в отдел полиции № 4. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ), — сообщили в ведомстве.

Инцидент случился в воскресенье, 21 мая. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, двое мужчин употребляли шаурму, когда к ним подошел неизвестный и попросил «поделиться». Однако те ему отказали, и прохожий затеял драку. Получив отпор, он достал оружие. В результате пострадавшего госпитализировали в столичную больницу № 13 с ранением в область груди и ладони.


— Пациент прикрывался рукой от выстрела из травматического оружия. Его состояние оценивается как стабильное, — сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа перестрелка
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