В центре Уфы произошло жесткое столкновение двух иномарок
11:35, 25 май 2023
В четверг утром, 25 мая, в городе Уфа на перекрестке ул. Цюрупы и Достоевского случилось дорожно-транспортное происшествие, которое практически полностью заблокировало движение в направлении Центрального рынка. Подробности аварии рассказали в пресс-центре столичной Госавтоинспекции.
Согласно информации ведомства, водитель Субару Импреза, двигаясь по улице Революционной и поворачивая на улицу Достоевского столкнулся с автомобилем Ауди A6, движущимся навстречу.
По предварительным данным, столкновение произошло примерно в 9 часов утра. Автомобили, попавшие в ДТП, практически полностью остановили движение по нечетной стороне улицы Цюрупы, оставив только одну полосу проезда.
Обстоятельства инцидента выясняются, пока нет информации о пострадавших.
По теме:
- Три человека пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Уфе
- Грузовик сбил пожилого мужчину в Уфе: пострадавшего доставили в больницу
- Женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками в Уфе