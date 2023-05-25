В центре Уфы произошло жесткое столкновение двух иномарок

11:35, 25 май 2023

В четверг утром, 25 мая, в городе Уфа на перекрестке ул. Цюрупы и Достоевского случилось дорожно-транспортное происшествие, которое практически полностью заблокировало движение в направлении Центрального рынка. Подробности аварии рассказали в пресс-центре столичной Госавтоинспекции.







Согласно информации ведомства, водитель Субару Импреза, двигаясь по улице Революционной и поворачивая на улицу Достоевского столкнулся с автомобилем Ауди A6, движущимся навстречу.



По предварительным данным, столкновение произошло примерно в 9 часов утра. Автомобили, попавшие в ДТП, практически полностью остановили движение по нечетной стороне улицы Цюрупы, оставив только одну полосу проезда.





Обстоятельства инцидента выясняются, пока нет информации о пострадавших.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ