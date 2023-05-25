Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии школьница стала жертвой вооруженного ограбления

В Башкирии школьница стала жертвой вооруженного ограбления

15:35, 25 май 2023

В г. Октябрьский правоохранительные органы задержали девушку, ограбившую школьницу. Злоумышленница угрожала девочке ножом, отняла мобильный телефон и убежала.



Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Башкирии, в полицию обратились педагоги одной из городских школ и сообщили о случившемся.

По предварительной информации, школьница решила пройти через гаражи по более короткому пути домой, где её и застала неизвестная, которая попросила у нее мобильник, чтобы позвонить. Когда девочка начала доставать телефон, неизвестная вытащила нож. Угрожая несовершеннолетней, она забрала смартфон и убежала.


Сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, совершившую ограбление. Ею оказалась неоднократно судимая жительница Октябрьского.

Полицейские задействовали все свои возможности и в итоге задержали 19-летнюю злоумышленницу, которая оказалась ранее судимой. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

Читайте также:

В Уфе ограбили магазин электроники «ТехноЛаб»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Октябрьский происшествия ограбление
Читайте также

В Кумертау задержали женщину с ножом напавшую на мужчину
Происшествия в Башкирии
В Кумертау задержали женщину с ножом напавшую на мужчину
В Мелеузовском районе пенсионерка стала жертвой неоднократных грабежей
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе пенсионерка стала жертвой неоднократных грабежей
В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин
Происшествия в Башкирии
В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин
В Башкирии молодой человек жестоко избил свою бывшую девушку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодой человек жестоко избил свою бывшую девушку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: