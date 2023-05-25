В Башкирии школьница стала жертвой вооруженного ограбления

15:35, 25 май 2023

В г. Октябрьский правоохранительные органы задержали девушку, ограбившую школьницу. Злоумышленница угрожала девочке ножом, отняла мобильный телефон и убежала.







Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Башкирии, в полицию обратились педагоги одной из городских школ и сообщили о случившемся.



По предварительной информации, школьница решила пройти через гаражи по более короткому пути домой, где её и застала неизвестная, которая попросила у нее мобильник, чтобы позвонить. Когда девочка начала доставать телефон, неизвестная вытащила нож. Угрожая несовершеннолетней, она забрала смартфон и убежала.





Сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, совершившую ограбление. Ею оказалась неоднократно судимая жительница Октябрьского.



Полицейские задействовали все свои возможности и в итоге задержали 19-летнюю злоумышленницу, которая оказалась ранее судимой. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

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Автор: Семен Подгорный