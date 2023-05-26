В Уфе утонул 16-летний подросток, его отказались спасать рыбаки

21:37, 26 май 2023

В пятницу, 26 мая днем, в городе Уфе в Сипайловском карьере произошла трагическая гибель 16-летнего молодого человека. Как рассказали в столичном УГЗ, его отказались спасать, находившиеся неподалеку рыбаки.



Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера примерно в половине второго днем. На место инцидента были отправлены спасатели на катере. К моменту их прибытия на поверхности водоема никого уже не было.







По словам друзей погибшего, их товарищ начал тонуть на значительной глубине. Они обратились за помощью к рыбакам, находившимся на лодке в 30 метрах от места происшествия, однако те отказали в оказании помощи.



Водолазы извлекли тело подростка, которое находилось на расстоянии 25 метров от берега и на глубине 3 метров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ