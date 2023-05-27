В Уфе водитель Лексуса сбил 19-летнего парня на электросамокате
10:34, 27 май 2023
В пятницу, 26 мая, в городе Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал молодой человек. Об этом сообщили в столичном ГИБДД.
Возле 28 дома, расположенного по ул. 50-летия Октября, мужчина 48 лет, управлявший автомобилем Лексус RX350, двигался через дворовой проезд и сбил 19-летнего юношу, который ехал на электросамокате по тротуару. В результате происшествия парень получил синяки и ушибы.
В настоящее время выясняются детали произошедшего.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого пострадала девочка 9 лет.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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