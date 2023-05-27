В Уфе водитель Лексуса сбил 19-летнего парня на электросамокате

10:34, 27 май 2023

В пятницу, 26 мая, в городе Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал молодой человек. Об этом сообщили в столичном ГИБДД.



Возле 28 дома, расположенного по ул. 50-летия Октября, мужчина 48 лет, управлявший автомобилем Лексус RX350, двигался через дворовой проезд и сбил 19-летнего юношу, который ехал на электросамокате по тротуару. В результате происшествия парень получил синяки и ушибы.



В настоящее время выясняются детали произошедшего.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Уфе произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого пострадала девочка 9 лет.



Читайте также: В центре Уфы произошло жесткое столкновение двух иномарок

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ