При пожаре в СНТ возле аэропорта в Уфе погибли две женщины

11:10, 27 май 2023

В субботу, 27 мая, в населенном пункте Аэропорт, расположенном в Уфимском районе, случился пожар, который вспыхнул в одном из домов садового товарищества «Заозерный». К сожалению, в результате инцидента погибли 2 женщины. Кроме того, пострадал мужчина, его в тяжелом состоянии госпитализировали в 18 горбольницу.







Представители Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан сообщили, что явившиеся на место огнеборцы зафиксировали горение садового домика общей площадью 56 квадратных метров. Пострадавший мужчина сообщил, что на момент возгорания в доме находились еще 2 женщины.





- Пожар локализован, но процесс тушения продолжается, - отметили в МЧС.



На месте происшествия находится дознаватель МЧС РФ. Ему предстоит выяснить причину возникновения пожара.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС