Жительница Уфы, зарезавшая ребенка с ДЦП, скончалась в больнице

14:35, 27 май 2023

Жительница Уфы, которая нанесла смертельные ранения своему страдавшему от ДЦП сыну, скончалась на больничной койке, не приходя в сознание. Об этом издание Проурал.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, жуткое происшествие случилось в ночь на пятницу, 26 мая. 64-летняя женщина несколько раз ударила своего сына ножом в область шеи, а затем совершила попытку суицида.







Инвалид скончался от полученных травм на месте инцидента, а женщина впала в коматозное состояние. Медики пытались спасти жизнь матери, но, к сожалению, она скончалась.



Сообщается, что в квартире была обнаружена предсмертная записка в которой женщина написала, что устала так жить. Соседи, охарактеризовали женщину с положительной стороны и до не могут поверить в произошедшее.

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Автор: Семен Подгорный