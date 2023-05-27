Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе упав с 9 этажа насмерть разбился трехлетний ребенок

В Уфе упав с 9 этажа насмерть разбился трехлетний ребенок

21:43, 27 май 2023

В субботу, 27 мая, спасатели уфимского УГЗ сообщили о трагическом инциденте, который произошел с маленьким ребенком. Согласно данным ведомства, трехлетний мальчик выпал из окна и погиб.

Уточняется, что происшествие случилось на 9 этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Ферина, 26. Когда медики скорой помощи прибыли на место ЧП, им пришлось констатировать смерть.



На данный момент подробности произошедшего выясняются. По предварительным данным, ребенок был не один в квартире.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе 6-летний мальчик получил ожоги выплеснув розжиг для мангала в огонь.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии погиб полуторагодовалый ребенок, выпав из окна
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб полуторагодовалый ребенок, выпав из окна
В Уфе в Черниковке 1,5-летний мальчик выпал из окна 5 этажа
Происшествия в Башкирии
В Уфе в Черниковке 1,5-летний мальчик выпал из окна 5 этажа
В уфимском Инорсе погиб 11-летний мальчик выпав из окна восьмого этажа
Происшествия в Башкирии
В уфимском Инорсе погиб 11-летний мальчик выпав из окна восьмого этажа
В Уфе очевидец снял шокирующее видео ребенка, гуляющего по подоконнику 5 этажа (видео)
Происшествия в Башкирии
В Уфе очевидец снял шокирующее видео ребенка, гуляющего по подоконнику 5 этажа (видео)


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: