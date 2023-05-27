В Уфе упав с 9 этажа насмерть разбился трехлетний ребенок
21:43, 27 май 2023
В субботу, 27 мая, спасатели уфимского УГЗ сообщили о трагическом инциденте, который произошел с маленьким ребенком. Согласно данным ведомства, трехлетний мальчик выпал из окна и погиб.
Уточняется, что происшествие случилось на 9 этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Ферина, 26. Когда медики скорой помощи прибыли на место ЧП, им пришлось констатировать смерть.
На данный момент подробности произошедшего выясняются. По предварительным данным, ребенок был не один в квартире.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе 6-летний мальчик получил ожоги выплеснув розжиг для мангала в огонь.
Автор: Семен Подгорный
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