В реанимации скончался мужчина, получивший ожоги во время пожара в СНТ под Уфой

10:33, 28 май 2023

В городе Уфа, в ожоговом центре 18 городской клинической больницы, скончался мужчина (39 лет), пострадавший в результате пожара, произошедшего в субботу, 27 мая, в садовом домике в населенном пункте Аэропорт. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.







Ранее издание Newsbash сообщало о том, что пострадавшего госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Он получил серьезные ожоги головы, шеи, рук и ног, которые были классифицированы как ожоги II и III степени. Площадь поражения составляла 98 процентов тела, причем 80 процентов ожогов являлись глубокими.



Кроме того, в результате пожара погибли две сестры в возрасте 45 и 49 лет. Следком Башкирии разбирается в деталях произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ