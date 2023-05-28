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В Башкирии перевернулся грузовик с химикатами

В Башкирии перевернулся грузовик с химикатами

10:42, 28 май 2023

В субботу, 27 мая, в Иглинском районе Башкирии произошло опрокидывание грузовика, который перевозил химические вещества. Как сообщает республиканское МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автодороги М-5 вблизи населенного пункта Искра.



На место ДТП выехали спасатели, инспекторы ГИБДД и медики скорой помощи. Выяснилось, что фура Скания с полуприцепом перевозила металлические емкости, содержащие эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. Из-за аварии бочки получили повреждения, и небольшое количество химических веществ попало в грунт.


В МЧС отмечают, что рядом с местом происшествия нет водоемов, следовательно, нет угрозы загрязнения опасными веществами воды. Специалисты в настоящее время выясняют детали аварии и проводят работы по ликвидации его последствий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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