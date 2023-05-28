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В Башкирии на сабантуе лошадь сбросила и затоптала всадника

В Башкирии на сабантуе лошадь сбросила и затоптала всадника

19:19, 28 май 2023

Во время проведения традиционного сельского праздника Сабантуй в населенном пункте Аскарово, расположенном в Абзелиловском районе Башкортостана, один из участников чуть не погиб во время конных скачек. Неприятный инцидент был запечатлен очевидцами на камеру мобильного телефона и затем опубликован в социальных сетях.



Накануне в Абзелиловском районе республики состоялся традиционный праздник Сабантуй, где, как сообщили авторы видео, произошло неприятное происшествие. В ходе конных скачек одного из наездников сбросила лошадь. У мужчины застряла нога в стремени и, вероятно, он получил травмы, поскольку лошадь начала проявлять агрессивное поведение и «помяла» всадника.


Автор публикации выразил возмущение по поводу действий организаторов праздника, обвинив их в том, что они не предоставили участнику спецодежду и не провели инструктаж по технике безопасности.

"Организаторы и руководители должны нести ответственность в соответствии с законом. Если бы участника должным образом проинструктировали и предоставили ему защитную одежду, он бы сразу же упал на землю, а не зацепился", - написал местный житель.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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