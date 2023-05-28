В Башкирии утонул ребенок, еще одного удалось спасти
22:41, 28 май 2023
В Башкирии произошел очередной несчастный случай на воде. В минувшую субботу, 27 мая, примерно в 20.40 ГУ МЧС РФ по РБ получило сообщение о том, что жители населенного пункта Саннинское в Благовещенском районе достали из пруда тело утонувшего шестилетнего ребенка и передали его полицейским.
По информации пресс-службы ведомства, ребенок, предположительно, утонул во время купания. В этом же месте спасли другого ребенка – пятилетнюю девочку.
Отмечается, что водоем не был оборудован для купания.
«Уважаемые родители, мы снова призываем вас не оставлять детей без присмотра во время купания. Объясняйте им опасность такого плавания», - обратились к жителям республики экстренные службы.
Автор: Семен Подгорный
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