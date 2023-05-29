В Башкирии пропала 31-летняя Гульнара Михайлова
09:30, 29 май 2023
В городе Нефтекамск начались поиски 31-летней Гульнары Михайловой (Ибрагимовой). По информации представителей поискового отряда "ЛизаАлерт", о местонахождении женщины ничего неизвестно с 22 мая.
Отличительные приметы: рост 164 сантиметра, телосложение худощавое, волосы темно-каштанового цвета и карие глаза. В момент пропажи была одета в светлую клетчатую рубашку, спортивные штаны фиолетового цвета и светлые кеды.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться по следующим телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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