В Башкирии во время пожара погибла 54-летняя женщина

09:50, 29 май 2023

В городе Стерлитамак произошла трагедия – в результате пожара в квартире погибла 54-летняя женщина. Об этом информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии.







В ночь на понедельник, 29 мая, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в 2-комнатной квартире по ул. Голикова. К моменту прибытия огнеборцев огнем было охвачено имущество внутри квартиры. В ходе тушения пожара эвакуировали 54-летнюю женщину. Однако медикам скорой медицинской помощи, прибывшим на место, пришлось констатировать ее смерть.



До прибытия пожарных 12 человек успели самостоятельно покинуть помещения. Сейчас проводится расследование, чтобы установить причины пожара и выяснить обстоятельства этой трагедии.

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Фото: МЧС по РБ