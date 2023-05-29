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В Башкирии во время пожара погибла 54-летняя женщина

В Башкирии во время пожара погибла 54-летняя женщина

09:50, 29 май 2023

В городе Стерлитамак произошла трагедия – в результате пожара в квартире погибла 54-летняя женщина. Об этом информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии.



В ночь на понедельник, 29 мая, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в 2-комнатной квартире по ул. Голикова. К моменту прибытия огнеборцев огнем было охвачено имущество внутри квартиры. В ходе тушения пожара эвакуировали 54-летнюю женщину. Однако медикам скорой медицинской помощи, прибывшим на место, пришлось констатировать ее смерть.

До прибытия пожарных 12 человек успели самостоятельно покинуть помещения. Сейчас проводится расследование, чтобы установить причины пожара и выяснить обстоятельства этой трагедии.

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Автор: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия смерть пожар
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