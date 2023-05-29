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В Башкирии огнем охватило 38 гектаров леса

В Башкирии огнем охватило 38 гектаров леса

10:09, 29 май 2023

За последние 24 часа на территории нескольких районов Башкирии: Белорецком, Мечетлинском и Краснокамском, случилось 9 пожаров в лесных массивах, охвативших общую площадь в 38 гектаров. Об этом информировал зампредседателя республиканского госкомитета по ЧС А. Лопухов.



В настоящее время продолжается пожар в лесах Белорецкого района.

"На ликвидацию огня направлены все доступные ресурсы и средства. Ситуация находится под контролем угроза населенным пунктам отсутствует", - сообщил чиновник.
Помимо этого, за последние сутки в РБ было зафиксировано 24 случая возгорания сухой травы, охвативших общую площадь в 18 гектаров. Все пожары были успешно потушены, опасности для населенных пунктов нет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: лесной пожар
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