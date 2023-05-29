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В Башкирии лось скончался после прогулки по магазину

В Башкирии лось скончался после прогулки по магазину

12:12, 29 май 2023

Недалеко от магазина в Стерлитамаке, перед его открытием, обнаружили мертвого лося. Животное проникло внутрь здания, где сотрудники помогли ему найти выход, однако выбежав на улицу оно с разбега ударилось о забор и погибло от полученных травм.



О происшествии стало известно в понедельник, 29 мая, в Министерстве экологии. Специалисты ведомства отметили, что этим летом молодые лоси стали реальной проблемой: они постоянно выбегают на трассу и становятся виновниками ДТП, так как наступил сезон, когда рождается новое потомство и самки отгоняют старших "подростков", чтобы они не мешали.


"Молодые лосята бегают по лесу, выскакивая на дороги", пояснили в Министерстве экологии. "Они стремятся пересечь трассу как можно быстрее и, возможно, не замечают опасности, связанные с движением транспорта, поэтому и попадают под колеса".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия смерть
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