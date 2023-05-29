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В Башкирии в аварии погибла 20-летняя девушка

В Башкирии в аварии погибла 20-летняя девушка

15:43, 29 май 2023

В воскресенье утром, 28 мая, в Кармаскалинском районе Башкирии случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в возрасте 20 лет погибла молодая девушка. Об этом сообщили в республиканской ГИБДД.



Управлял автомобилем "Лада Калина" 23-летний местный житель. На 36-м километре автодороги Уфа - Инзер - Белорецк водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ-2113, двигавшимся во встречном направлении и опрокинулся в кювет. Пассажирка погибла на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.

Сейчас проводится расследование всех обстоятельств аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии смерть
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