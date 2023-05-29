В Башкирии в аварии погибла 20-летняя девушка
15:43, 29 май 2023
В воскресенье утром, 28 мая, в Кармаскалинском районе Башкирии случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в возрасте 20 лет погибла молодая девушка. Об этом сообщили в республиканской ГИБДД.
Управлял автомобилем "Лада Калина" 23-летний местный житель. На 36-м километре автодороги Уфа - Инзер - Белорецк водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ-2113, двигавшимся во встречном направлении и опрокинулся в кювет. Пассажирка погибла на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.
Сейчас проводится расследование всех обстоятельств аварии.
Читайте также:В Башкирии перевернулся грузовик с химикатами
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель легковушки врезался в грузовик
Происшествия в Башкирии
Авария в Илишевском районе: водитель «Лады Гранта» вылетел в кювет и опрокинулся, погибла пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия в Башкирии
Авария в Зилаирском районе: один человек погиб, шестеро пострадавших