Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе ливень с сильным ветром повалил деревья и залил улицы

В Уфе ливень с сильным ветром повалил деревья и залил улицы

20:12, 29 май 2023

В понедельник, 29 мая, почти в каждом уфимском районе после грозы полил непродолжительный, но обильный ливень. В некоторых местах непогода сопровождалась сильным ветром. Непогода длилась недолго, но успела натворить немало бед.



Дождь затопил улицы Уфы, которая в последнее время страдала от жары. На этот раз обошлось без типичных потопов.

Больше всего проблем доставил порывистый ветер. В ряде районов были повалены деревья. Например, одно из них упало прямо на женщину с маленьким ребенком, когда они шли по тропе здоровья. Их госпитализировала скорая помощь.

Также несколько деревьев были повалены порывами ветра в Демском районе. Как сообщил руководитель администрации А. Тарасов, обошлось без пострадавших, а коммунальные службы оперативно расчистили улицы от поваленных деревьев.


При этом на ул. Достоевского дерево полностью перекрыло автомобильную дорогу.

Непогода бушевала и в Уфимском районе: в населенном пункте Юматово прошелся сильный ветер, выпал крупный град.

Специалисты МЧС не исключают, что во вторник, 30 мая, гроза вновь даст о себе знать уфимцам.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа погода
Читайте также

По западу Башкирии прошёл сильный ураган
Общество в Башкирии
По западу Башкирии прошёл сильный ураган
В Аургазинском районе ураганный ветер повредил дома и оставил жителей без электричества | видео
Происшествия в Башкирии
В Аургазинском районе ураганный ветер повредил дома и оставил жителей без электричества | видео
В столице Башкирии ураганный ветер повалил несколько деревьев
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии ураганный ветер повалил несколько деревьев
Под Уфой и в Чекмагушевском районе ураган снес крыши супермаркетов
Происшествия в Башкирии
Под Уфой и в Чекмагушевском районе ураган снес крыши супермаркетов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: