В Уфе ливень с сильным ветром повалил деревья и залил улицы

20:12, 29 май 2023

В понедельник, 29 мая, почти в каждом уфимском районе после грозы полил непродолжительный, но обильный ливень. В некоторых местах непогода сопровождалась сильным ветром. Непогода длилась недолго, но успела натворить немало бед.







Дождь затопил улицы Уфы, которая в последнее время страдала от жары. На этот раз обошлось без типичных потопов.



Больше всего проблем доставил порывистый ветер. В ряде районов были повалены деревья. Например, одно из них упало прямо на женщину с маленьким ребенком, когда они шли по тропе здоровья. Их госпитализировала скорая помощь.



Также несколько деревьев были повалены порывами ветра в Демском районе. Как сообщил руководитель администрации А. Тарасов, обошлось без пострадавших, а коммунальные службы оперативно расчистили улицы от поваленных деревьев.





При этом на ул. Достоевского дерево полностью перекрыло автомобильную дорогу.



Непогода бушевала и в Уфимском районе: в населенном пункте Юматово прошелся сильный ветер, выпал крупный град.



Специалисты МЧС не исключают, что во вторник, 30 мая, гроза вновь даст о себе знать уфимцам.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ