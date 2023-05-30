В Башкирии полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с лопатой

09:44, 30 май 2023

В одном из населенных пунктов Татышлинского района Башкирии полицейский открыл огонь по мужчине, попытавшемуся напасть на него с помощью лопаты. Об этом информирует пресс-служба республиканского МВД.







Инцидент случился в прошедшую субботу, 27 мая. В отдел полиции поступил тревожный звонок о неадекватном мужчине, который бродит по улицам и бросает предметы в прохожих.



- Полицейские прибыли на место и обнаружили 36-летнего мужчину. Он проявлял агрессивное поведение и, увидев сотрудников, приблизился к ним, размахивая лопатой, - сообщили в правоохранительных органах.





Правоохранители призывали нарушителя успокоиться и убрать лопату, но он не реагировал на их требования. В итоге один из них дважды выстрелил в воздух, а затем еще один в нападающего. Пуля попала ему в ногу. Пострадавшему дебоширу была оказана первая помощь, затем его доставили в больницу.



В настоящее время проводится проверка произошедшего инцидента.

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Автор: Семен Подгорный