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В Башкирии полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с лопатой

В Башкирии полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с лопатой

09:44, 30 май 2023

В одном из населенных пунктов Татышлинского района Башкирии полицейский открыл огонь по мужчине, попытавшемуся напасть на него с помощью лопаты. Об этом информирует пресс-служба республиканского МВД.



Инцидент случился в прошедшую субботу, 27 мая. В отдел полиции поступил тревожный звонок о неадекватном мужчине, который бродит по улицам и бросает предметы в прохожих.

- Полицейские прибыли на место и обнаружили 36-летнего мужчину. Он проявлял агрессивное поведение и, увидев сотрудников, приблизился к ним, размахивая лопатой, - сообщили в правоохранительных органах.


Правоохранители призывали нарушителя успокоиться и убрать лопату, но он не реагировал на их требования. В итоге один из них дважды выстрелил в воздух, а затем еще один в нападающего. Пуля попала ему в ногу. Пострадавшему дебоширу была оказана первая помощь, затем его доставили в больницу.

В настоящее время проводится проверка произошедшего инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Татышлинский район происшествия нападение
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