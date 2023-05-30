Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии почти 100 человек тушат природный пожар

В Башкирии почти 100 человек тушат природный пожар

10:11, 30 май 2023

В Калтасинском районе Башкирии, на расстоянии 4 километров от населенного пункта Куяново, был локализован природный пожар, охвативший площадь более 20 гектаров.



Петр Ильин, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан сообщил, что на месте ЧП работают 93 человека: специалисты МЧС, ДПК и местные жители. Кроме того, для тушения пожара были задействованы 18 единиц техники, включая вертолет Ка-32, бульдозеры и 6 пожарных автоцистерн. Пожарным вертолетом была сброшена 31 тонна воды.

"Ситуация под контролем, угрозы для населенного пункта нет", - отметил Ильин.

Читайте также:

В Башкирии во время пожара погибла 54-летняя женщина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии на площади в 15 гектаров возник природный пожар
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на площади в 15 гектаров возник природный пожар
В Краснокамском районе начала тлеть свалка ТБО
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе начала тлеть свалка ТБО
В Баймакском районе возле деревни вспыхнул крупный пожар | видео
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе возле деревни вспыхнул крупный пожар | видео
В Башкирии на площади в 6 гектаров произошло возгорание сухой травы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на площади в 6 гектаров произошло возгорание сухой травы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: