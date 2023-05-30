В Башкирии почти 100 человек тушат природный пожар

10:11, 30 май 2023

В Калтасинском районе Башкирии, на расстоянии 4 километров от населенного пункта Куяново, был локализован природный пожар, охвативший площадь более 20 гектаров.







Петр Ильин, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан сообщил, что на месте ЧП работают 93 человека: специалисты МЧС, ДПК и местные жители. Кроме того, для тушения пожара были задействованы 18 единиц техники, включая вертолет Ка-32, бульдозеры и 6 пожарных автоцистерн. Пожарным вертолетом была сброшена 31 тонна воды.



"Ситуация под контролем, угрозы для населенного пункта нет", - отметил Ильин.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ