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В Уфе упавшие из-за непогоды деревья и ограждения повредили 15 автомобилей

В Уфе упавшие из-за непогоды деревья и ограждения повредили 15 автомобилей

10:37, 30 май 2023

Согласно информации, предоставленной Управлением гражданской защиты Уфы, вчера, 29 мая, зарегистрировано падение 22 деревьев в результате сильного ветра. Кроме того, были повреждены 13 автомобилей.

Также спасатели зафиксировали 2 случая падения металлического ограждения и фрагментов вентиляционного канала, в результате чего повреждения получили две иномарки.

По информации ведомства, на данный момент все последствия непогоды устранены.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что 29 мая, во время грозы, в столице Башкирии на женщину с ребенком упало дерево.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
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