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В Башкирии супружеская пара спасла тонувшего в пруду ребенка

В Башкирии супружеская пара спасла тонувшего в пруду ребенка

11:19, 30 май 2023

Супружеская пара из Кигинского района Башкирии спасла ребенка, едва не утонувшего в пруду. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказала руководитель района Зухра Гордиенко.



Этот случай произошел в прошедшие выходные в населенном пункте Верхние Киги. Зенфира Нигаматова и Ражап Сайфуллин ловили рыбу в пруду и увидели оказавшегося в беде ребенка. Ражап Мугтабарович без колебаний бросился в воду, чтобы спасти мальчика, его супруга в это время связалась со скорой. Пока медики ехали к месту происшествия, они вытащили на берег находившегося без сознания ребенка и оказали ему первую медпомощь. Теперь с ребенком все в порядке и его здоровью ничего не угрожает.


В ходе оперативки с главами СП и руководителями организаций глава района выразила свою благодарность супружеской паре за их мужество и самоотверженность пожелав супругам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район происшествия спасение
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