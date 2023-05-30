В Уфе от употребления наркотиков скончались два брата

12:06, 30 май 2023

В ходе вечеринки в Уфе произошел инцидент, в результате которого 5 человек отравились наркотическими веществами. Из них двое умерли от передозировки еще до прибытия скорой помощи, остальных доставили в реанимационное отделение. Эту информацию передал Telegram-канал Мэш Батащ.







Происшествие случилось в одной из квартир жилого дома по улице Российской. Вечером супружеская пара устроила вечеринку с друзьями. Супруга сидела на кухне, а ее муж находился в гостиной, где вместе с гостями употреблял алкоголь и играл в видеоигры.



Через 1,5 часа жена решила проверить, как дела у ее мужа и друзей, и обнаружила их в бессознательном состоянии. Двое братьев, предположительно, принесших наркотики, умерли на месте: одного из них нашли на балконе, а второй лежал на диване. Троих выживших госпитализировали в реанимационное отделение 21 больницы.





Пресс-центр Следкомитета Башкирии сообщил, что ведется проверка по факту смерти двух человек. Правоохранители осмотрели место инцидента и назначили судемедэкспертизу, чтобы окончательно установить причину смерти и выяснить, содержались ли наркотики в их организмах.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram