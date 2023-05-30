В Башкирии подростки на Ладе Гранта врезались в столб

22:52, 30 май 2023

Накануне в городе Бирск случилась авария, в результате которой подросток, находившийся за рулем легкового авто и несколько его друзей получили травмы при столкновении с электроопорой. Информацию о происшествии в ночь на вторник, 30 мая, сообщил Владимир Севастьянов, главный госавтоинспектор Башкирии.







Согласно предварительным данным, 15-летний молодой человек, не спросив разрешения у матери, взял ключи от автомобиля Лада Гранта и отправился кататься вместе со своими друзьями. На перекрестке улицы Крупской и Интернациональной, учащийся 9-го класса, свернул с дороги, чтобы не врезаться в другой автомобиль и допустил столкновение с электроопорой.



– В результате ДТП водитель и его пассажиры – 17-летний парень и 14-летняя девушка – были доставлены в больницу с различными травмами. Ещё один пассажир, 18-летний молодой человек, после медицинского осмотра был отправлен домой, – сообщил В. Севастьянов.





Выяснилось, что в 2022 году мать нарушителя уже привлекалась к административной ответственности за передачу автомобиля лицу без водительских прав. Три раза по решению КДН на нее были составлены административные материалы о неисполнении родительских обязанностей.

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Фото: ГИБДД по РБ