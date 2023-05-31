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В Башкирии в ночном пожаре погиб 44-летний мужчина

В Башкирии в ночном пожаре погиб 44-летний мужчина

10:20, 31 май 2023

В МЧС Башкирии сообщили о гибели 44-летнего мужчины в результате пожара, который произошел в населенном пункте Красная Горка Нуримановского района республики. Трагедия случилась ночью 31 мая.

Соседи быстро сообщили оперативным службам о пожаре в деревянном доме. Во время тушения возгорания огнеборцы обнаружили безжизненное тело хозяина.



Причину возникновения пожара выяснят специалисты. На месте происшествия находятся дознаватель МЧС и оперативные службы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с местным жителем, занимавшимся рыбной ловлей возле гидроэлектростанции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия пожар смерть
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