В Башкирии в ночном пожаре погиб 44-летний мужчина

10:20, 31 май 2023

В МЧС Башкирии сообщили о гибели 44-летнего мужчины в результате пожара, который произошел в населенном пункте Красная Горка Нуримановского района республики. Трагедия случилась ночью 31 мая.



Соседи быстро сообщили оперативным службам о пожаре в деревянном доме. Во время тушения возгорания огнеборцы обнаружили безжизненное тело хозяина.







Причину возникновения пожара выяснят специалисты. На месте происшествия находятся дознаватель МЧС и оперативные службы.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с местным жителем, занимавшимся рыбной ловлей возле гидроэлектростанции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ