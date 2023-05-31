В Башкирии в ночном пожаре погиб 44-летний мужчина
10:20, 31 май 2023
В МЧС Башкирии сообщили о гибели 44-летнего мужчины в результате пожара, который произошел в населенном пункте Красная Горка Нуримановского района республики. Трагедия случилась ночью 31 мая.
Соседи быстро сообщили оперативным службам о пожаре в деревянном доме. Во время тушения возгорания огнеборцы обнаружили безжизненное тело хозяина.
Причину возникновения пожара выяснят специалисты. На месте происшествия находятся дознаватель МЧС и оперативные службы.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Нуримановском районе Башкирии произошел несчастный случай с местным жителем, занимавшимся рыбной ловлей возле гидроэлектростанции.
Читайте также:В Башкирии во время пожара погибла 54-летняя женщина
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии пострадал, упав с высоты во время рыбалки у гидроэлектростанции
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Караидельском районе Башкирии в страшном пожаре погиб пенсионер
Происшествия в Башкирии
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина