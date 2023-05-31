В Уфе кондуктор подрался с пассажиром в автобусе (ВИДЕО)

11:14, 31 май 2023

В Уфе произошел инцидент между кондуктором и одним из пассажиров в автобусе "Башавтотранса" под номером 51а. Видеозапись этого конфликта была опубликована свидетелями в социальных сетях.







Судя по видео, ругань между сотрудником маршрутки и мужчиной, который держал в руках кота, завершилась дракой. Оба участника проявляли агрессивное поведение.



— Тебе бабки дают, чтобы ты кидал их что ли. Выкиньте его из маршрутки, — кричал пассажир.





Согласно словам очевидцев, кондуктор автобуса потребовал от подростка-пассажира заплатить за проезд. Юноша предъявил чек, который подтверждал оплату, но сотрудник якобы порвал бумажку и толкнул парня. Находившийся рядом мужчина с котом на руках встал на защиту молодого человека, предложив оплатить за него проезд и передав кондуктору сто рублей. Однако кондуктор выбросил купюру, после этого началась драка.



Представители "Башавтотранса" сообщили, что конфликт случился примерно в 11 часов вечера. Кондуктор был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей, а на предприятии началось служебное расследование для выяснения всех обстоятельств данного инцидента, — сообщил заместитель генерального директора по вопросам безопасности компании Владимир Хужкин.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео