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В Уфе кондуктор подрался с пассажиром в автобусе (ВИДЕО)

В Уфе кондуктор подрался с пассажиром в автобусе (ВИДЕО)

11:14, 31 май 2023

В Уфе произошел инцидент между кондуктором и одним из пассажиров в автобусе "Башавтотранса" под номером 51а. Видеозапись этого конфликта была опубликована свидетелями в социальных сетях.



Судя по видео, ругань между сотрудником маршрутки и мужчиной, который держал в руках кота, завершилась дракой. Оба участника проявляли агрессивное поведение.

— Тебе бабки дают, чтобы ты кидал их что ли. Выкиньте его из маршрутки, — кричал пассажир.


Согласно словам очевидцев, кондуктор автобуса потребовал от подростка-пассажира заплатить за проезд. Юноша предъявил чек, который подтверждал оплату, но сотрудник якобы порвал бумажку и толкнул парня. Находившийся рядом мужчина с котом на руках встал на защиту молодого человека, предложив оплатить за него проезд и передав кондуктору сто рублей. Однако кондуктор выбросил купюру, после этого началась драка.

Представители "Башавтотранса" сообщили, что конфликт случился примерно в 11 часов вечера. Кондуктор был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей, а на предприятии началось служебное расследование для выяснения всех обстоятельств данного инцидента, — сообщил заместитель генерального директора по вопросам безопасности компании Владимир Хужкин.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа драка
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