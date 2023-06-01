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В Башкирии пропал житель Вознесенки Сергей Гунин

В Башкирии пропал житель Вознесенки Сергей Гунин

13:59, 01 июн 2023

Согласно сообщению волонтеров ДПСО «БаРС», в Буздякском районе Башкирии без вести пропал житель населенного пункта Вознесенка Сергей Гунин. Его местонахождение неизвестно с 20 мая.

44-летний мужчина был одет в рубашку синего цвета и штаны серого цвета. Среди прочих особых примет пропавшего - рост 178 см, телосложение - худощавое, седые волосы и серо-голубые глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться по следующим телефонам: 8-937-3-102-112 или 112. Ваша помощь в поиске Сергея Гунина очень важна.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Буздякский район происшествия поиск
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