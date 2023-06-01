В Башкирии крупный пожар уничтожил два жилых дома, пять сараев и баню

22:50, 01 июн 2023

В четверг, 1 июня, в Башкирии в населенном пункте Кочкарь Мелеузовского района республики произошел крупный пожар, в результате которого дотла сгорели 2 жилых дома, 5 сараев и баня. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.







Тревожный звонок о серьезном пожаре на улице Центральной поступил на пульт диспетчера в 13.32. Прибыв на место инцидента пожарные расчеты МЧС и ДПК зафиксировали горение жилого дома и надворных построек.



– Для тушения пламени и защиты рядом стоящих построек были поданы три пожарных ствола, – сообщили спасатели. – В 14.45 возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров. Огонь полностью потушен, ведется проливка и демонтаж конструкций.





Пожар серьезно повредил 2 жилых дома, 5 сараев и баню. К счастью, никто не пострадал. Следственная группа МЧС занимается выяснением причин этого инцидента.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ