В Башкирии в частном жилом доме при пожаре погибли отец с сыном
23:00, 01 июн 2023
В Башкирии в четверг, 1 июня, в населенном пункте Новоямурзино, находящемся в Балтачевском районе республики, произошла трагедия. В результате пожара в частном жилом доме погибли двое мужчин, которые, по предварительной информации, были отцом и сыном. Эту информацию распространило республиканское управление МЧС.
Тревожный сигнал поступил в службу спасения примерно в половине четвертого вечера. На место происшествия выехали ДПК и спасатели МЧС. По прибытии было зафиксировано, что на улице Мира горит дом с деревянной верандой.
Огнеборцы локализовали возгорание, площадь которого составила 63 кв.м. В ходе тушения пожара были найдены тела двух мужчин без признаков жизни.
В настоящее время на месте инцидента работает опергруппа ГУ МЧС по РБ, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории.