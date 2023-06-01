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В Башкирии в частном жилом доме при пожаре погибли отец с сыном

В Башкирии в частном жилом доме при пожаре погибли отец с сыном

23:00, 01 июн 2023

В Башкирии в четверг, 1 июня, в населенном пункте Новоямурзино, находящемся в Балтачевском районе республики, произошла трагедия. В результате пожара в частном жилом доме погибли двое мужчин, которые, по предварительной информации, были отцом и сыном. Эту информацию распространило республиканское управление МЧС.



Тревожный сигнал поступил в службу спасения примерно в половине четвертого вечера. На место происшествия выехали ДПК и спасатели МЧС. По прибытии было зафиксировано, что на улице Мира горит дом с деревянной верандой.


Огнеборцы локализовали возгорание, площадь которого составила 63 кв.м. В ходе тушения пожара были найдены тела двух мужчин без признаков жизни.

В настоящее время на месте инцидента работает опергруппа ГУ МЧС по РБ, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Балтачевский район происшествия пожар
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