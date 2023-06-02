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В Башкирии без вести пропала 29-летняя Альбина Ислинбаева

В Башкирии без вести пропала 29-летняя Альбина Ислинбаева

10:38, 02 июн 2023

В Башкирии начались поиски пропавшей жительницы Туймазинского района республики Альбины Ислинбаевой. О местонахождении 29-летней девушки неизвестно с воскресенья, 28 мая. Информацию об этом передали представители поискового отряда «БашРегионСпас».

Описание пропавшей: рост 157 сантиметров, худощавое телосложение, волосы цвета красного дерева, глаза зеленого цвета.



В день исчезновения Альбина Ислинбаева была одета в платье белого цвета с красными и черными полосками, а также белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Альбины Ислинбаевой, просят связаться по следующим номерам телефонов: 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: БашРегионСпас
Теги: Туймазинский район происшествия поиск
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