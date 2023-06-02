В Башкирии ревнивый мужчина пырнул ножом жену и гостя

23:27, 02 июн 2023

В Уфе в одной из квартир, расположенной на улице Свободы, развернулась семейная драма, в результате которой один из жителей столицы был госпитализирован. 20-летняя горожанка обратилась в полицию, чтобы сообщить о том, что ее отчим нанес знакомому удар ножом.







К месту инцидента выехали оперативники. Сотрудники ППС задержали подозреваемого в непосредственной близости от места преступления и доставили его в отдел полиции для проведения дальнейшего расследования.



В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что владелица квартиры вместе со своим мужем употребляли алкоголь. Позднее компанию им составили дочь и знакомый семейной четы.





В определенный момент мирное застолье переросло в ссору: мужчина приревновал свою супругу к гостю и, выхватив кухонный нож, нанес им удар в живот оппоненту.



Девушка и ее мать предприняли попытки успокоить буяна, однако сделать этого не смогли. Супруга тоже получила ножевые ранения от своего 36-летнего мужа, который был неоднократно судим.



По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

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Автор: Семен Подгорный