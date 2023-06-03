Тело мужчины в ручье было обнаружено в Башкирии

10:53, 03 июн 2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан зарегистрировало два инцидента, произошедших на воде в пятницу, 2 июня. К несчастью, один из них закончился трагически.



В Хайбуллинском районе в населенном пункте Татыр-Узяк в ручье было обнаружено тело 71-летнего мужчины. Труп передали полицейским.



"Уважаемые жители Башкирии! Просим вас соблюдать правила безопасности на воде. Пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра, когда они находятся рядом с водой", - обратились сотрудники МЧС РБ.



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Автор: Семен Подгорный