В Уфе работник АЗС получил серьезные ожоги

11:21, 03 июн 2023

В Республике Башкортостан началось расследование инцидента, в котором 46-летний работник ИП Габдрахманов получил серьезные ожоги. Информацию об этом передали в Гострудинспекции.



Согласно информации ведомства в четверг, 1 июня, сотрудник получил травму в ходе демонтажа люка резервуара на автозаправочной станции на улице Пугачева. Мужчина был госпитализирован с ожогами.



Сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. После этого будет дана оценка деятельности руководителя автозаправочной станции.



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Автор: Семен Подгорный