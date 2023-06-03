В Уфе работник АЗС получил серьезные ожоги
11:21, 03 июн 2023
В Республике Башкортостан началось расследование инцидента, в котором 46-летний работник ИП Габдрахманов получил серьезные ожоги. Информацию об этом передали в Гострудинспекции.
Согласно информации ведомства в четверг, 1 июня, сотрудник получил травму в ходе демонтажа люка резервуара на автозаправочной станции на улице Пугачева. Мужчина был госпитализирован с ожогами.
Сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. После этого будет дана оценка деятельности руководителя автозаправочной станции.
Автор: Семен Подгорный
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