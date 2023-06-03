В Уфе пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
11:35, 03 июн 2023
В пятницу, 2 июня в полночь, в городе Уфа Большой береговой улице произошло ДТП, в результате которого водитель автомобиля Ниссан Almera сбил женщину. Об инциденте сообщили в городской ГИБДД.
Водитель совершивший наезд скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали перелом ноги.
Вскоре нашли виновника ДТП. Им оказался 38-летний местный житель. Выяснилось, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом им воздухе прибор зафиксировал содержание спирта 0,408 миллиграмм на литр.
В отношении жителя столицы составили административный протокол, началось расследование происшествия.