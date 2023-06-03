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В Башкирии на мусорной свалке обнаружили тело новорожденного ребенка

В Башкирии на мусорной свалке обнаружили тело новорожденного ребенка

14:11, 03 июн 2023

В Белорецком районе Башкортостана на мусорной свалке обнаружили тело новорожденного младенца.

Очевидцами жуткого зрелища стали рабочие, занимающиеся сортировкой бытовых отходов в населенном пункте Ломовка. Они обнаружили тело ребенка в пакете и сообщили о находке правоохранителям. Выяснилось, что малышу было всего пять дней. Об этом сообщает издание Мэш Батащ.

В данный момент ведутся поиски матери ребенка. В связи с инцидентом были направлены запросы в гинекологические отделения близлежащих больниц.
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Автор: Мэш Батащ
Фото: Мэш Батащ
Теги: Белорецкий район происшествия
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