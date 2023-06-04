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В Башкирии за утро случились две смертельные аварии

В Башкирии за утро случились две смертельные аварии

11:31, 04 июн 2023

В воскресенье, 4 июня, утром в Башкортостане случилось сразу два ДТП со смертельным исходом. О подробностях происшествий сообщил руководитель республиканской Государственной инспекции безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов.



Первое столкновение произошло в Учалинском районе Башкирии на участке автодороги Белорецк – Учалы – Миасс. Владелец автомобиля ВАЗ-2114, при попытке обгонa, задел встречную Шкоду Фабиа, в результате чего отечественное авто вылетело в кювет и перевернулось. В аварии погиб пассажир. Водитель, несмотря на содержание в выдыхаемом воздухе 0,607 мг/л этилового спирта, остался жив.


Почти одновременно в Ишимбайском районе РБ произошло еще одно ДТП. На 15-м километре трассы Ишимбай – Кинзебулатово водитель в возрасте 23 лет управляя автомашиной ВАЗ-2107 потерял управление, из-за чего машина врезалась в остановку. Шофер от полученных травм погиб на месте. Сообщается, что ранее молодой человек был лишен права управления автотранспортом.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Учалинский район Ишимбайский район происшествия аварии смерть
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