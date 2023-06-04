В Уфе на диком пляже утонул пенсионер

11:49, 04 июн 2023

В Уфе в микрорайоне Сипайлово случилось трагическое происшествие: на одном из диких пляжей спасатели извлекли из реки труп пожилого горожанина. По словам свидетелей, происшествие произошло на глазах отдыхающих, которые не смогли самостоятельно спасти пенсионера.







Согласно информации уфимского УГЗ, несчастный случай произошел вблизи городской водно-спасательной станции. Ее сотрудники услышали крики со стороны несанкционированного места отдыха. Немедленно направившись на лодке к месту происшествия они увидели находящегося в воде мужчину, размахивавшего руками. Но тот оказался свидетелем, который направил спасателей к месту происшествия.





Спасатели поспешили к середине водоема, где виднелось тело пожилого мужчины. Они переместили его на лодку и начали проводить реанимационные мероприятия. К сожалению, было уже слишком поздно: мужчину откачать не удалось. Медикам скорой помощи пришлось констатировать смерть несчастного.



— Управление гражданской защиты города Уфы напоминает, что купание в необорудованных для этого местах опасно для жизни! Пожалуйста, берегите себя и своих близких! — прокомментировали в ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный