Младенец найденный на свалке в Башкирии оказался мертворожденным

15:35, 04 июн 2023

Таинственная смерть новорожденного ребенка, обнаруженного на свалке в Белорецком районе Башкирии, обрастает новыми деталями. Пресс-центр республиканского Следственного комитета поделился новыми результатами расследования. Оказалось, что младенец скончался до того, как его нашли на мусорном полигоне.







Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, тело новорожденного было найдено в конце мая вблизи населенного пункта Ломовка. Сотрудники полигона нашли его бездыханное тело среди пакетов с мусором. Прокуратура первой заинтересовалась этим случаем, и на место происшествия прибыл и. о. прокурора в Белорецком районе Руслан Сафин. Затем к расследованию присоединились следователи.





Согласно предварительным данным, младенец родился мертвым и не имел видимых физических повреждений. Кто-то избавился от ребенка, оставив его на мусорке.



«Следователи осмотрели место инцидента, инициировано судебно-медицинское и генетическое исследования для выяснения причины смерти новорожденного, а также устанавливается личность матери и обстоятельства произошедшего», - прокомментировали представители ведомства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком РБ