В Туймазинском районе Башкирии дождями затопило село Кандрыкуль

19:48, 04 июн 2023

В воскресенье, 4 июня, в Туймазинском районе Башкирии, выпавшим дождем затопило населенный пункт Кандрыкуль.







Затопление Кандрыкуля было вызвано сильным ливнем, который, неожиданно, обрушился на запад Башкирии, пришедший с территории соседней Республики Татарстан. Местные жители стали размещать в соцсети Вконтакте фотографии и видеоматериалы непогоды. Судя по ним, сначала на село обрушился ливень, а затем град.



Кандрыкуль находится на склоне у озера с тем же названием. Интенсивные дождевые потоки начали выбрасывать на дороги села различный мусор, что затруднило передвижение автомобилистам. По направлению потока стало ясно, что вся вода, с грязью и мусором, начала стекать в этот водоем.





"Сейчас Кандрыкуль пополнится водой на 2 метра!", - эмоционально комментирует происходящее очевидец.



Самое интересное, что обильный ливень затронул только один населенный пункт. К примеру, в соседнем городе Октябрьский было лишь пасмурно, но при этом жарко. После прохождения над Кандрыкулем, тучи унесло на северо-восток Башкортостана.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео