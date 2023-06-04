Под окнами дома в Башкирии обнаружили труп молодой девушки
20:21, 04 июн 2023
В городе Стерлитамак, под окнами многоквартирного дома, расположенного на улице Тукаева, было обнаружено тело молодой девушки без признаков жизни.
По словам свидетелей, происшествие случилось в минувшую субботу примерно в половине 5 вечера. В это время под окнами жилого дома по ул. Тукаева, в микр-не Сода города Стерлитамак, обнаружили труп девушки.
Жители этого многоэтажного здания рассказали, что погибшая жила в квартире на девятом этаже. Следствие полагает, что она, возможно, занималась мытьем окон, но оступившись сорвалась вниз.
К несчастью, от полученных травм горожанка скончалась. Медики скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали ее смерть.
Автор: Семен Подгорный
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