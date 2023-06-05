Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Подросток из Башкирии 2 дня жил с застрявшей во рту пулей

Подросток из Башкирии 2 дня жил с застрявшей во рту пулей

11:10, 05 июн 2023

В башкирском городе Октябрьский девятиклассник два дня проходил с пулей в нёбе. О шокирующем случае рассказал телеграм-канал Мэш Батащ.



Юноша находился в доме один. Его мама и брат были в деревне, а отец уехал на вахту. Парень не мог определиться, где ему продолжить обучение дальше и из-за этого частенько конфликтовал с родителями.


Подросток нашел отцовский пистолет и вначале целился по бутылке, а затем направил дуло на себя и выстрелил. Остановить кровотечение ему удалось самостоятельно, а родителям сказал, что случайно упал на острый предмет. Но спустя 2 дня его пришлось госпитализировать.

Сейчас парень находится на лечении. Говорит, что своим поступком хотел привлечь внимание родителей, но затем сообщил, что выстрелил случайно. Полицейские проводят проверку.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Мэш Батащ
Теги: Октябрьский происшествия
Читайте также

В Белебее отец обидевшись на сына выстрелил ему в голову из пистолета
Происшествия в Башкирии
В Белебее отец обидевшись на сына выстрелил ему в голову из пистолета
Проживавшего в Башкирии молодого парня застрелили, при нападении на отдел полиции в Татарстане
Происшествия в Башкирии
Проживавшего в Башкирии молодого парня застрелили, при нападении на отдел полиции в Татарстане
В Баймаке подросток упал со стула и порезал себе шею
Происшествия в Башкирии
В Баймаке подросток упал со стула и порезал себе шею
В Кигинском районе Башкирии парень покончил с собой после отказа от мобилизации
Происшествия в Башкирии
В Кигинском районе Башкирии парень покончил с собой после отказа от мобилизации


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: