Подросток из Башкирии 2 дня жил с застрявшей во рту пулей

11:10, 05 июн 2023

В башкирском городе Октябрьский девятиклассник два дня проходил с пулей в нёбе. О шокирующем случае рассказал телеграм-канал Мэш Батащ.







Юноша находился в доме один. Его мама и брат были в деревне, а отец уехал на вахту. Парень не мог определиться, где ему продолжить обучение дальше и из-за этого частенько конфликтовал с родителями.





Подросток нашел отцовский пистолет и вначале целился по бутылке, а затем направил дуло на себя и выстрелил. Остановить кровотечение ему удалось самостоятельно, а родителям сказал, что случайно упал на острый предмет. Но спустя 2 дня его пришлось госпитализировать.



Сейчас парень находится на лечении. Говорит, что своим поступком хотел привлечь внимание родителей, но затем сообщил, что выстрелил случайно. Полицейские проводят проверку.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ