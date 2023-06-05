Подросток из Башкирии 2 дня жил с застрявшей во рту пулей
11:10, 05 июн 2023
В башкирском городе Октябрьский девятиклассник два дня проходил с пулей в нёбе. О шокирующем случае рассказал телеграм-канал Мэш Батащ.
Юноша находился в доме один. Его мама и брат были в деревне, а отец уехал на вахту. Парень не мог определиться, где ему продолжить обучение дальше и из-за этого частенько конфликтовал с родителями.
Подросток нашел отцовский пистолет и вначале целился по бутылке, а затем направил дуло на себя и выстрелил. Остановить кровотечение ему удалось самостоятельно, а родителям сказал, что случайно упал на острый предмет. Но спустя 2 дня его пришлось госпитализировать.
Сейчас парень находится на лечении. Говорит, что своим поступком хотел привлечь внимание родителей, но затем сообщил, что выстрелил случайно. Полицейские проводят проверку.