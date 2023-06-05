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В Башкирии произошла драка между участниками Сабантуя

В Башкирии произошла драка между участниками Сабантуя

12:18, 05 июн 2023

В Башкирии между зрителями соревнования во время Сабантуя в Кушнаренковском районе республики произошла драка. Об этом во Вконтакте сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент случился в населенном пункте Кушнаренково. Местные сообщили, что разборка началась после того, как один из жителей бросил бутылку в победителя состязаний по борьбе.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, недавно на проходившем Сабантуе в н.п. Аскарово, расположенном в Абзелиловском районе Башкортостана, участник соревнования чуть не погиб во время скачек.
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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Кушнаренковский район происшествия драка сабантуй
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